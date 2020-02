Ceccarini: “Lautaro Martinez, l’Inter deve difendersi. Un tentativo”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è un giocatore fondamentale per l’Inter di questa stagione, ma a “preoccupare” c’è la clausola rescissoria da centoundici milioni di euro. Dopo le voci su club, soprattutto spagnoli, la società si starebbe muovendo per il rinnovo di contratto, secondo quanto riporta Niccolò Ceccarini sul sito “TuttoMercatoWeb”.

OPERAZIONE RINNOVO – “L’Inter è in movimento per il futuro. Arturo Vidal resta sempre un obiettivo e magari a breve i nerazzurri potrebbero accelerare per bloccare Olivier Giroud che a giugno si svincolerà dal Chelsea. Oggi però l’Inter deve difendersi anche dall’assalto dei grandi club europei per Lautaro Martinez, che sta dimostrando il suo grandissimo valore. Il Barcellona è fortemente interessato e sa che può giocarsi la carta della clausola rescissoria da centoundici milioni di euro. L’attaccante argentino a Milano sta benissimo, ha un ottimo feeling con tutto l’ambiente e anche con Antonio Conte, ma per non rischiare nulla in questi mesi Giuseppe Marotta e Piero Ausilio proveranno a rinnovargli il contratto, ovviamente cercando di togliere la clausola o alzandola di parecchio. Il tempo non manca ma trovare un accordo per allungare il matrimonio con Lautaro Martinez è fondamentale, tenendo conto che negli ultimi tempi anche il Real Madrid si è fatto avanti con decisione”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini