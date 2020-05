Ceccarini: “Lautaro Martinez via? L’Inter ha prima scelta. Progetto fasce”

Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona, che vuole quasi a tutti i costi mettere le mani sul numero 10 dell’Inter. Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, ritiene che i nerazzurri abbiano già scelto le priorità per i sostituti. Pronte anche delle mosse sulle fasce, con un ritorno e un volto nuovo.

PRONTI A ENTRARE IN GIOCO – “Anche l’Inter è in movimento. Il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez è sempre più forte e la sensazione è che alla fine potrebbe portare risultati concreti. L’Inter, nel caso, vuole monetizzare al massimo per puntare poi sulla sua prima scelta, ovvero Timo Werner, e per questo sta aspettando il rilancio della società catalana. Attenzione però anche a Edinson Cavani (in scadenza di contratto a fine stagione con il PSG, ndr). Il Barcellona è pronto a inserire Arturo Vidal e Nélson Semedo per convincere definitivamente il club nerazzurro a chiudere l’operazione. A quel punto l’esterno potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio con il Manchester City per il ritorno di Joao Cancelo. Il progetto è creare due corsie esterne di altissimo livello, con lui a destra e magari Marcos Alonso a sinistra”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini