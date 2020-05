Ceccarini: “Lautaro Martinez, Inter inflessibile ma apertura. Cavani…”

Lautaro Martinez è l’ossessione del Barcellona, che vuole fare di tutto per abbassare le richieste dell’Inter. Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, dà alcuni nomi di possibili contropartite e cita Cavani come eventuale sostituto.

CHI SE VA VIA LAUTARO MARTINEZ? – “Con Dries Mertens ormai a un passo dal rinnovo fino al 2022 con il Napoli cambiano le strategie dell’Inter. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si stanno muovendo nella direzione di Edinson Cavani, che a giugno si svincolerà dal PSG. L’Atlético Madrid ha deciso di mollare la presa e ora il club nerazzurro ha un avversario in meno. Certo il problema principale resta l’ingaggio. Cavani attualmente guadagna dieci milioni e questa è una cifra decisamente troppo alta per l’Inter che però segue con attenzione la pista nel caso ci fosse la volontà del giocatore di abbassare le sue pretese economiche”.

LA RICHIESTA – “Proseguono intanto i contatti con il Barcellona per Lautaro Martinez. L’Inter è inflessibile nella sua posizione e vuole che l’eventuale offerta sia vicina alla clausola rescissoria, pari a centoundici milioni di euro. C’è però un’apertura su un’eventuale contropartita tecnica. Il club blaugrana vorrebbe inserire nell’operazione Arturo Vidal e magari anche un altro giocatore tra Nélson Semedo e Junior Firpo. L’Inter preferirebbe il secondo ma la situazione è ancora tutta in evoluzione, anche se il Barcellona ha fretta, vorrebbe avere una risposta in tempi brevi per provare a chiudere l’operazione”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini