Ceccarini: “Lautaro Martinez, Inter consapevole di un rischio. Barcellona…”

Lautaro Martinez risulta essere da tempo un obiettivo del Barcellona per la prossima stagione. Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, aggiorna sull’argentino ma pure sui possibili acquisti dell’Inter, in particolare per la fascia sinistra.

OCCHIO AI BLAUGRANA – “Come più volte detto, l’Inter in vista dell’estate deve resistere all’assalto delle big per Lautaro Martinez. Il Barcellona è sempre più determinato. Le parole di Lionel Messi su Lautaro Martinez («Impressionante, diventerà un grande giocatore») sono un chiaro segnale di come si vuol muovere il club catalano per rafforzarsi. L’Inter è consapevole del rischio. Il Barcellona potrebbe pagare la clausola rescissoria ma sta pensando di inserire nell’operazione Arturo Vidal, che è da sempre un grande obiettivo di Antonio Conte. Una situazione da monitorare con attenzione”.

I RINFORZI DA LONDRA – “I nerazzurri continuano a pensare alla fascia sinistra. L’arrivo di Ashey Young è stato importante ma per il prossimo anno c’è sempre da tenere presente il profilo di Marcos Alonso, oltre a quello di Emerson Palmieri. Il Chelsea per oggi non è affatto convinto di metterli sul mercato ma da qui a giugno la situazione potrebbe cambiare. E l’Inter è pronta a cogliere l’occasione”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini