Ceccarini: “Lautaro Martinez-Barcellona, l’Inter si cautela. Profilo sondato”

Lautaro Martinez potrebbe andare al Barcellona, visto che anche ieri sera è arrivato un apprezzamento da parte catalana e di Luis Suarez (vedi articolo). Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, sostiene che l’Inter starebbe iniziando a guardarsi intorno per trovare un sostituto.

CAMBIO IN AVANTI? – “Visto il corteggiamento del Barcellona su Lautaro Martinez, l’Inter sta cominciando a cautelarsi. È chiaro che il primo obiettivo è sempre quello di blindare l’attaccante argentino, ma se poi non si arrivasse a un’intesa (vista la clausola rescissoria che il Barcellona potrebbe anche pagare) servirebbero alternative. Il club nerazzurro sta sondando il terreno. Tra i profili che piacciono di più c’è sicuramente Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal. Per ora niente di particolarmente concreto ma è chiaro che se i segnali su Lautaro Martinez non dovessero essere positivi l’Inter potrebbe cominciare a muoversi. Nel mirino resta sempre Olivier Giroud, che a giugno si svincolerà dal Chelsea“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini