Ceccarini: «Inter, via Gosens? 3 club! Tanti sostituti e un nome. Dzeko…»

Ceccarini analizza il mercato dell’Inter in vista di gennaio. La sosta forzata per il Mondiale, per certi versi, anticipa le cose. Il futuro di Gosens così come il rinnovo di Dzeko tra i temi principali

MERCATO − L’editoriale in tema mercato di Ceccarini: «L’Inter è in attesa di capire quello che potrà succedere su Gosens. Il laterale ex Atalanta punta a restare in nerazzurro ma se dovesse arrivare una proposta interessante il club la valuterà sicuramente. In Germania oltre al solito Leverkusen è spuntato anche il Lipsia. In Inghilterra c’è il Leicester. Per ora solo ipotesi perché nessuno si è fatto avanti con concretezza. Nel caso di un suo addio l’Inter dovrà trovare un sostituto. I nomi sono tanti. A questi si è aggiunto anche quello di Borja Sosa dello Stoccarda. La società tedesca non sta vivendo un bel momento dal punto di vista economico e potrebbe decidere di cedere il suo esterno. Nel caso bisognerebbe capire anche la valutazione. Inter in campo anche sul fronte rinnovi. Oltre a quelli relativi a Skriniar e De Vrij, Marotta e Ausilio stanno pensando anche a Dzeko. Il rendimento del centravanti bosniaco è stato più che positivo durante il lungo periodo di assenza di Lukaku e per questo l’idea sarebbe di proporre l’allungamento di un anno, fino al 2024».

Fonte: Tuttomercatoweb − Niccolò Ceccarini