Ceccarini: «Inter, tre nomi per la difesa. Uno piace molto!»

L’Inter sta monitorando vari profili per il ruolo di difensore centrale. In estate, i nerazzurri dovranno decidere per quale calciatore investire: tre sono, in questo momento, i favoriti secondo Niccolò Ceccarini.

IL PUNTO – L’Inter sa di avere tra le proprie fila due difensori centrali di assoluto valore come Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. I nerazzurri, al contempo, sono consapevoli del fatto che a partire dalla prossima stagione sarà necessario sostituire uno dei due calciatori con un giovane futuribile, ma già pronto per poter reggere il peso delle aspettative ingenerate dal giocare in una squadra che punta a vincere tutte le competizioni da essa disputate.

Ceccarini riferisce i nomi principali su cui punta l’Inter

IL CALCIOMERCATO – L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini si è espresso su TMW in merito ai principali candidati per il ruolo di difensore centrale del futuro dell’Inter. Queste le sue parole sul punto: «In primavera ci sarà una decisione finale, ma intanto in casa nerazzurra si pensa anche ad altre soluzioni. Una di queste porta a Beukema, il quale sta disputando la sua seconda stagione con la maglia del Bologna. Il centrale olandese piace molto. Oltre a lui, altri calciatori da tenere in considerazione sono Hien e Gila».