Ceccarini: «Inter, spunta Corona assieme a Kostic! Mirino sul Sassuolo»

Corona del Porto è il nome nuovo per il mercato dell’Inter, secondo Ceccarini. Il giornalista, da TuttoMercatoWeb, lo indica assieme a Kostic come sostituto di Perisic e poi parla di operazioni col Sassuolo.

I MOVIMENTI – “L’Inter è sempre molto attenta ai parametri zero. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno in mano André Onana, portiere dell’Ajax (che nei piani futuri sarà il sostituto di Samir Handanovic) ma stanno facendo anche altre riflessioni. Di Matthias Ginter, difensore del Borussia Moenchengladbach, abbiamo già parlato. Il club nerazzurro sta seguendo piste anche in altri reparti. Una di queste porta a Jesus Corona del Porto, esterno molto duttile tatticamente, che potrebbe rappresentare una risorsa. A fine stagione si svincolerà e per questo è un’ottima occasione. Un altro giocatore che viene seguito con grande attenzione è Filip Kostic, che potrebbe diventare l’erede di Ivan Perisic. L’Inter guarda sempre in casa Sassuolo e dopo aver messo nel mirino Giacomo Raspadori, un altro nome da tenere in considerazione è Davide Frattesi. Il centrocampista ha iniziato alla grande questa stagione. È ormai un titolare inamovibile e nelle tredici partite fin qui disputate ha segnato anche tre gol. Vista la sua crescita progressiva sarebbe un investimento sicuro, anche se il Sassuolo valuta sempre tanto i suoi gioielli”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini