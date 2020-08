Ceccarini: “Inter, Skriniar scambiato a prescindere da Conte! Al suo posto…”

Ceccarini – Direttore di “TMW Radio” -, nel consueto editoriale del sabato per il portale “Tutto Mercato Web”, torna sull’operazione che l’Inter vorrebbe chiudere sacrificando Skriniar. Solo sullo sfondo il futuro di Conte in panchina

PLUSVALENZA CON SCAMBIO – L’editoriale di Niccolò Ceccarini termina con un breve riferimento al mercato dell’Inter: “A prescindere da quello che sarà il finale con Antonio Conte, il club nerazzurro è intenzionato a percorrere la strada per lo scambio Milan Skriniar–Tanguy Ndombelé (con il Tottenham, ndr). La trattativa va avanti. Nel caso dovesse partire il centrale slovacco, a quel punto i nerazzurri si lancerebbero con decisione su Marash Kumbulla (Hellas Verona), sul quale però c’è forte anche la Lazio”. Per Ceccarini il sacrificio di Skriniar sul mercato può essere realtà anche in caso di addio di Conte.

Fonte: Tutto Mercato Web – Niccolò Ceccarini