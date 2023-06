Ceccarini: «L’Inter ha scelto Chalobah! Retegui? Una cosa è certa»

Ceccarini ha aggiornato il mercato dell’Inter con i nomi di Chalobah e Retegui in primo piano. L’inglese è uno dei principali candidati per sostituire Skriniar

MOSSE − Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su tuttomercatoweb, ha fatto il sunto sul mercato nerazzurro: «Uno degli obiettivi principali resta la sostituzione di Skriniar. Marotta e Ausilio hanno sondato il terreno su tanti profili alla ricerca della soluzione migliore. Negli ultimi tempi sono ripresi anche i contatti con il Chelsea. E non solo perché il club inglese è interessato a Onana. L’Inter infatti sta ripensando seriamente a Chalobah. Il difensore, classe ’99, ha un contratto fino al 30 giugno 2028 ma potrebbe lasciare Londra. Dipenderà anche dalla decisione di Pochettino. I nerazzurri sono alla finestra. Intanto resta da capire bene cosa accadrà con Dzeko. Per ora non si registrano novità sul fronte rinnovo. L’Inter insiste anche per Retegui. La valutazione è superiore ai 15 milioni di euro. Di certo c’è che Colidio non verrà inserito come contropartita. Intanto dopo la finale di Champions verrà annunciato il rinnovo di Calhanoglu fino al 2026».