Ceccarini: «Inter, rinnovo de Vrij non sicuro! Due nomi per il centrocampo»

Ceccarini ha fatto il punto sul mercato dell’Inter con il rinnovo di de Vrij non scontato. In entrata si valutano i profili di Kessie e Pereyra

OPZIONI − Niccolò Ceccarini nel suo editoriale fa il punto sulle strategie di mercato dell’Inter: «La stagione sta entrando nella fase più importante con il ritorno anche della Champions ma il mercato resta sempre un tema caldo. Soprattutto per l’Inter che deve sistemare la difesa. L’addio di Skriniar lascia un vuoto pesante, in più il rinnovo di de Vrij non è per niente sicuro. Da qui la necessità di trovare almeno un altro centrale di assoluto livello. Nel frattempo l’idea del club nerazzurro è anche quella di riscattare Acerbi, cercando di avere uno sconto dalla Lazio rispetto ai 4 milioni pattuiti in estate. Anche a centrocampo però ci potrebbero essere novità, nel senso che il nome di Kessie è più di una suggestione. L’Inter è ovviamente interessata ma solo con un’apertura del Barcellona per la formula di un prestito con diritto di riscatto. Un’altra ipotesi è Pereyra, che ha il vantaggio di poter giocare in più ruoli».

Fonte: Tuttomercatoweb − Niccolò Ceccarini