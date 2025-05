Ceccarini conferma: «Inter ha un piano per Zirkzee. 2 le alternative!»

L’Inter cambierà molto nel suo reparto offensivo in estate: Joshua Zirkzee e altre 2 piste in Serie A sono da seguire con attenzione, come riportato da Niccolò Ceccarini.

LA STRATEGIA – L’Inter ha deciso di cambiare il volto del suo attacco nella finestra estiva di mercato. Joshua Zirkzee è il nuovo nome accostato all’Inter nell’ultima settimana, con i meneghini che stanno contemplando l’ipotesi di ingaggiarlo secondo una formula ad essi favorevole. A descrivere i piani della dirigenza nerazzurra sul punto è stato il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW: «Arnautovic e Correa a fine stagione saluteranno e un’alternativa di un certo livello servirà sicuramente. Ci sono diverse opportunità ma negli ultimi tempi si è aggiunta anche un’altra ipotesi. L’Inter infatti sta sondando il terreno per Zirkzee. La sua esperienza al Manchester United non è stata finora esaltante e quindi il club inglese potrebbe valutare anche alcune offerte. L’idea sarebbe quella di proporre un prestito magari anche oneroso con diritto di riscatto. Tutto dipenderà dalla volontà del Manchester United».

Ceccarini sulle alternative a Zirkzee sondate dall’Inter

PIANO B – Ceccarini ha poi proseguito sottolineando quanto siano concrete anche le piste relative a Raspadori e Bonny, le due alternative a Zirkzee. La sua visione è esemplificata in questi termini: «Un altro nome tornato in orbita è quello di Raspadori, che ha caratteristiche molto duttili. La valutazione che ne fa il Napoli è molto alta ma in questa operazione i discorsi nel caso potrebbero essere allargati anche a Frattesi, che da tempo piace agli azzurri. Piace anche Bonny del Parma».