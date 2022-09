Ceccarini: «Inter, oltre alla questione Skriniar altro nodo in difesa con rischio»

Per l’Inter cominciano le valutazioni sul mercato in vista del 2023, considerato che ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto. Skriniar è – ovviamente – il principale, ma per il giornalista Ceccarini c’è un altro a rischio taglio.

CHI ESCE? – Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, il giornalista Niccolò Ceccarini valuta i difensori in casa Inter. Se per uno si vuole il rinnovo per l’altro in scadenza non è certo: “L’Inter sta facendo le sue valutazioni. Oltre alla questione Milan Skriniar, c’e anche il nodo relativo a Stefan de Vrij. Il difensore olandese è in scadenza e al momento non ci sono segnali per un eventuale rinnovo. Insomma il rischio di un addio è concreto”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini