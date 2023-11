Ceccarini: «Inter, non solo Colpani. Resiste candidatura estera»

L’Inter pensa al mercato del prossimo giugno e il nome di Andrea Colpani rimane tra i primi della lista. Secondo Ceccarini, c’è anche un nome dalla Premier League.

PROGRAMMAZIONE − Niccolò Ceccarini fa il punto sull’Inter a Tmw: «Gli obiettivi sono più per giugno che per l’inizio del nuovo anno. I nerazzurri guardano anche a centrocampo dove tra l’altro ci sono due giocatori in scadenza di contratto come Sensi e Klaassen. Negli ultimi tempi le attenzioni si sono indirizzate su Colpani. La sua crescita è evidente. Il suo ruolo naturale è quello di trequartista ma ha tutto per poter fare anche la mezzala. Il discorso è solo agli inizi ma l’Inter sta valutando in maniera concreta questa ipotesi. Nell’eventuale operazione con il Monza magari potrebbe inserire anche qualche contropartita tecnica. Resiste anche la candidatura di Soucek, che ha caratteristiche diverse ma una situazione contrattuale interessante (fino a giugno 2024) anche se il West Ham ha una clausola per allungare in maniera unilaterale fino al 2025».