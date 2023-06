Ceccarini: «Inter, Milinkovic-Savic sogno! Dopo Bisseck altro difensore»

Milinkovic-Savic è il sogno per l’Inter, stando a Ceccarini. Per il giornalista, tuttavia, al momento la società si sta soffermando sulla difesa dopo aver chiuso l’acquisto di Bisseck: ne ha parlato a TuttoMercatoWeb.

PACCHETTO ARRETRATO – Niccolò Ceccarini anticipa altri movimenti: “Dopo aver sistemato il rinnovo di Stefan de Vrij fino al 2025 e stabilito il riscatto di Francesco Acerbi, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando per rafforzare ulteriormente la squadra in vista della prossima stagione. Nel reparto difensivo l’Inter inserirà un nuovo profilo: Yann Bisseck, classe 2000 in forza all’Aarhus. Per lui verrà pagata la clausola rescissoria di sette milioni di euro. Il club nerazzurro però non può certo fermarsi qui e sempre in questo reparto prenderà un altro forte giocatore, che andrà a sostituire Milan Skriniar. Nel suo viaggio inglese Ausilio ha chiesto il prestito di Kalidou Koulibaly ma l’Inter pensa anche a Trevoh Chalobah. Le parti si aggiorneranno ancora. I nerazzurri spingono forte anche per il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku, che vorrebbe vivere ancora un’altra stagione a Milano. Anche qui si aspetta nel caso il via libera di Mauricio Pochettino“.

IN MEZZO – Ceccarini prosegue: “Per il centrocampo invece, la situazione è in evoluzione. C’è infatti da capire quale sarà il futuro di Marcelo Brozovic. Qui l’Inter ha obiettivi ben chiari. Davide Frattesi è sicuramente nel mirino, i colloqui con il Sassuolo vanno avanti. I nerazzurri hanno anche la carta Samuele Mulattieri da giocarsi. La concorrenza di Juventus e Roma è comunque molto forte. Il sogno sarebbe Sergej Milinkovic-Savic ma le richieste della Lazio, nonostante un solo anno di contratto, sono ancora molto alte”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini