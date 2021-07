Ceccarini: «Inter, mercato in doppia direzione. Barella blindato, capitan futuro»

Ceccarini vede Barella come prossimo capitano dell’Inter dopo Handanovic. Il giornalista, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, dà in vista la trattativa per rinnovare il contratto. Per il resto affari col Cagliari.

TANTI MOVIMENTI – “Non solo il sostituto di Achraf Hakimi ma anche le cessioni. Il mercato dell’Inter si muove in una doppia direzione. Héctor Bellerin resta la prima scelta ma nelle ultime ore è tornato d’attualità anche il nome di Nahitan Nandez. L’Inter è anche al lavoro per blindare i suoi gioielli. Uno di questi è Nicolò Barella. L’obiettivo è allungare e adeguare il contratto attualmente in scadenza nel giugno 2024. L’Inter non è intenzionata ad ascoltare offerte e punta forte su quello che potrebbe essere il capitano del futuro. Sul fronte delle partenze, c’è da segnalare l’asse che si sta creando con il Cagliari per un doppio affare. Dopo l’arrivo di Dalbert, il Cagliari è al lavoro per trovare una soluzione per il ritorno di Radja Nainggolan“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini