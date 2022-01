Ceccarini: «Inter, maxi operazione col Sassuolo. Perisic lascia? Un nome»

L’Inter guarda in casa Sassuolo per la rosa della prossima stagione. Ceccarini, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, oltre a questo parla di un possibile sostituto di Perisic in caso di mancato rinnovo.

IN FASCIA – “Per Paulo Dybala alla finestra non c’è solo l’Inter, anche il Manchester City e il Liverpool cominciano a fare capolino. A proposito dei nerazzurri, con Robin Gosens sta nascendo la squadra del futuro. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio con questa operazione (prestito con obbligo per un totale di circa venticinque milioni di euro) hanno completato la fascia sinistra, regalando a Simone Inzaghi una grande alternativa a Ivan Perisic. Con il croato i nerazzurri a febbraio affronteranno l’argomento rinnovo. Se non ci dovessero essere segnali positivi, sarebbe necessario un altro esterno per giugno e a quel punto entrerebbe in gioco il nome di Andrea Cambiaso, che tra l’altro piace tanto anche a Juventus e Napoli“.

DOPPIO COLPO – “Il piano per la prossima stagione è già delineato. L’obiettivo è rinforzare la squadra in ogni reparto e per questo l’Inter si sta muovendo con decisione. I nerazzurri sono pronti ad imbastire una maxi operazione con il Sassuolo. L’Inter vuole porre le basi già ora per giugno per battere la concorrenza. E quindi ecco che l’accoppiata Scamacca-Frattesi è il colpo preparato da tempo. Resta da capire poi se nell’affare possa entrare qualche contropartita tecnica. In questo caso Andrea Pinamonti è sicuramente una soluzione gradita al club neroverde”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini