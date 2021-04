Ceccarini: «Inter, servono 3-4 innesti. I nomi per difesa, fascia e attacco»

Niccolò Ceccarini ha parlato degli obiettivi di mercato dell’Inter per rinforzare la difesa, la fascia sinistra e l’attacco della squadra

OBIETTIVI – Queste le parole di Niccolò Ceccarini sul mercato dell’Inter all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”. “L’Inter è sempre più vicina allo scudetto e proprio per questo ha già in testa anche il suo futuro. Per rafforzare ulteriormente la squadra servono tre-quattro innesti: un esterno sinistro, un centrale difensivo e un vice Lukaku. Poi attenzione sempre alle occasioni che potrebbero capitare. Ovviamente a oggi l’Inter ha pochissimi margini di manovra e quindi è sulle tracce di parametri zero o prestiti. Diveri sono i giocatori in partenza a giugno, tra questi Vidal e Vecino. Anche Kolarov è in uscita e per questo l’Inter è in pressing su Maksimovic, che a fine stagione lascerà Napoli. Pista decisamente più abbordabile rispetto a Boateng, che ha uno stipendio altissimo“.

FASCIA – Ceccarini su capitolo fascia. “Per quanto riguarda la fascia i nerazzurri seguono sempre Emerson Palmieri ma la richiesta del Chelsea resta elevata. Anche Florenzi potrebbe alla fine diventare un’opzione interessante grazie alla sua duttilità tattica se il Paris Saint Germain decidesse di non riscattarlo“.

ATTACCO – Ceccarini sull’attaccante della squadra nerazzurra. “A fine stagione l’Inter dovrà dare la possibilità a Pinamonti di giocare e quindi ecco che al suo posto arriverà un altro attaccante. Dzeko piace da tempo ma la Roma non è disposta a fare sconti e allora Giroud, che chiuderà la sua avventura con il Chelsea, potrebbe essere un’opzione“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini