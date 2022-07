Ceccarini: «Inter, Dybala in stand-by. Skriniar-PSG? Servono queste cifre»

Inter al lavoro sulle cessioni, da luglio una priorità per permettere l’ingresso di nuovi giocatori. Dybala in stand-by, mentre su Skriniar si attende il rilancio del PSG

SI GUARDA ALLE USCITE − Il mercato dell’Inter adesso si concentra sulle cessioni. Niccolò Ceccarini spiega tutto nel suo editoriale: «Dopo aver chiuso l’operazione Lukaku, l’Inter in attacco in questo momento è in stand by. E cosi l’operazione Dybala si è bloccata almeno fino a quando non uscirà uno tra Dzeko, Correa e Sanchez. Allo stato attuale non ci sono novità o almeno offerte che possano far valutare una cessione. La Joya ha scelto l’Inter ma adesso i tempi rischiano di allungarsi e questo potrebbe aprire nuovi scenari. Il Monza si è fatto avanti, ma Dybala potrebbe soprattutto diventare un’opzione per il Milan, chiaramente a condizioni economiche più basse rispetto ai 6 milioni di euro più bonus, che è poi la richiesta fatta all’Inter. Marotta e Ausilio intanto continuano a guardare alle eventuali partenze. Il nome “caldo” resta quello di Skriniar. Il Paris Saint Germain ancora non è salito ai 60-65 più bonus che potrebbero sbloccare la trattativa. Anche il Chelsea è interessato, nonostante il suo primo obiettivo sia de Ligt».

Fonte: Tuttomercatoweb