Ceccarini: «Inter, dopo Dumfries ora l’altro attaccante. Insigne? Sondato»

Dzeko e Dumfries sono fatti, anche se manca l’annuncio ufficiale. Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, si sposta sull’altro attaccante per l’Inter e tiene valido il nome di Insigne.

LE MOSSE – “L’Inter, sistemata la fascia destra con l’arrivo di Denzel Dumfries, si sta concentrando ora sul secondo attaccante da acquistare. I profili sono sempre gli stessi: Duvan Zapata e Angel Correa in primis. I nerazzurri hanno sondato anche il terreno per Lorenzo Insigne che Aurelio De Laurentiis valuta tra i venticinque e trenta milioni di euro. Tra il capitano e il Napoli non ci sono stati passi in avanti per il rinnovo e quindi il futuro resta incerto”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini