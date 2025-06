Ceccarini non ha dubbi: «Inter prenderà Bonny per 25 milioni!»

Niccolò Ceccarini si è espresso in merito alle mosse di mercato dell’Inter, con un’attenzione principale rivolta alla situazione di Ange-Yoan Bonny.

LA SITUAZIONE – L’Inter, dopo aver ingaggiato Petar Sucic e Luis Henrique prima del Mondiale per Club, è al lavoro per effettuare il primo colpo in attacco. In tal senso, il principale nome sul taccuino della società nerazzurra è quello di Ange-Yoan Bonny del Parma, il cui approdo è richiesto a gran voce dal tecnico Cristian Chivu, che ha già lavorato al Parma con il francese. Alla richiesta di 25 milioni di euro, da parte dei ducali, è finora conseguita la disponibilità dell’Inter ad arrivarci tramite l’inclusione di bonus personali. La settimana che sta per iniziare potrebbe essere determinante per la fumata bianca.

Ceccarini fa il punto sull’affare Bonny per l’Inter

IL RAGIONAMENTO – Niccolò Ceccarini si è così pronunciato dalle colonne di TMW a proposito della trattativa che potrebbe portare Bonny all’Inter (e non solo): «La Fiorentina ha preso Fazzini dall’Empoli per una cifra di 10 milioni di euro e ora punta Fabbian. L’Inter è ormai ad un passo da Bonny. Al Parma andranno 25 milioni di euro compresi bonus. Infine se Onana dovesse lasciare il Manchester United, uno dei primi obiettivi per la porta dei Red Devils diventerebbe Carnesecchi».