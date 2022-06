Ceccarini: «Inter-Bellanova trattativa avviata! Asllani il prescelto, Bremer…»

Inter attiva sul mercato con diversi fronti aperti: da Bellanova ad Asllani passando per Bremer in difesa. L’esperto di mercato, Ceccarini, si è espresso su tutti e tre i temi

FRONTI NERAZZURRI − Nel suo editoriale, Ceccarini discute sul mercato dell’Inter: «Inizia a muoversi anche il mercato dell’Inter. Marotta e Ausilio sono operativi su tutti i fronti, hanno in mano l’accordo (di due anni) con Mkhitaryan e sono pronti a chiudere un’altra operazione in entrata. Con il Cagliari è molto avviata la trattativa per definire l’acquisto di Bellanova che i rossoblù hanno riscattato a fine mese dal Bordeaux. Per il centrocampo l’Inter continua a insistere su Asslani, il prescelto per il ruolo di vice Brozovic. Bremer? In netto vantaggio è l’Inter, che però fino a quando non avrà effettuato una cessione importante non potrà andare a chiudere l’operazione con il Torino. Il club nerazzurro ha già una sorta di accordo sulla parola con il centrale brasiliano».

Fonte: Tuttomercatoweb − Niccolò Ceccarini