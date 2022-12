Ceccarini: «Inter, 3 nomi per il post Gosens! Piace vice Onana. Colidio…»

Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato dell’Inter in vista di gennaio ma soprattutto per la prossima estate. Tra il possibile post Gosens a Bellanova fino al baby Colidio e vice Onana

LA STRATEGIA − Nel suo editoriale di calciomercato, Ceccarini fa il punto sui nerazzurri: «L’Inter si muove tra presente e futuro. La questione Gosens resta aperta e qui le possibili alternative in caso di partenza non mancano. La società nerazzurra sta vagliando tante opzioni. Altri giocatori che piacciono in quel ruolo sono Borna Sosa dello Stoccarda e Antonee Robinson del Fulham. Un terzo profilo è quello di Truffert del Rennes, che però ha una valutazione molto alta. L’Inter però in vista della prossima stagione pensa anche a un altro portiere da affiancare a Onana. Marotta e Ausilio sono attivi su più fronti e tra le piste da considerare c’è soprattutto quella che porta a Sommer, nazionale svizzero in forza al Monchengladbach, che andrà in scadenza di contratto a fine stagione. Il club nerazzurro intanto ha deciso di riscattare Bellanova, su cui diversi club di Serie A si erano fatti vivi per poterlo avere in prestito già nella sessione invernale. L’Inter non lo farà partire e a fine stagione verserà i 7 milioni di euro al Cagliari per acquistarlo a titolo definitivo. Per Colidio (in prestito al Tigre) invece prosegue il pressing del Racing, club dove gioca Alcaraz, profilo che piace molto alla dirigenza nerazzurra. Possibile che presto le due società possano sedersi a un tavolo per iniziare una trattativa».

Fonte: Tmw