Ceccarini: “Icardi, futuro con margine di incertezza. PSG, da capire”

Icardi è in prestito dall’Inter al PSG, con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Non è però certo che i francesi lo esercitino: il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, ha discusso la situazione dell’attaccante argentino.

IN BILICO – “In divenire è il futuro di Mauro Icardi. La scorsa estate Inter e PSG hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a settanta milioni di euro. Un margine di incertezza resta. Edinson Cavani con ogni probabilità andrà all’Atlético Madrid e questo creerà lo spazio giusto per l’attaccante argentino. C’è da capire anche quale sarà la sua volontà e se il club francese deciderà di spendere una cifra cosi alta”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini