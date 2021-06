Ceccarini: «Hakimi, testa a testa Chelsea-PSG. Lautaro Martinez, il punto»

Niccolò Ceccarini ha parlato delle eventuali cessioni da parte dell’Inter di Achraf Hakimi (nel mirino di Chelsea e PSG) e Lautaro Martinez.

SITUAZIONE – Queste le parole di Niccolò Ceccarini all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com” sul calciomercato dell’Inter. “In casa Inter c’è da registrare il testa a testa tra Chelsea e Paris Saint Germain per Hakimi. Il club francese è pronto ad alzare l’offerta mentre quello inglese è disponibile a inserire nell’operazione anche contropartite tecniche. Una di queste potrebbe essere Marcos Alonso. I contatti vanno avanti e presto potrebbero esserci novità. Per quanto riguarda Lautaro al momento non sono arrivate offerte“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini