Ceccarini: “Gomez, richiesta Atalanta difficile. L’Inter ha una chance”

Photo 203721000

Gomez è separato in casa contro l’Atalanta e anche domani resterà a guardare i compagni. Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, mette l’Inter in pole position per il Papu ma a una condizione.

IL REBUS – “Ancora tutto da decifrare invece il futuro di Alejandro Gomez. La posizione dell’Atalanta è chiara. L’attaccante argentino è in partenza ma la richiesta oggi è di dieci milioni di euro e su queste basi in Italia è difficile che qualcuno si possa avvicinare. L’unica possibilità è mettere in piedi una trattativa con una contropartita. L’Inter è quella che ci sta pensando più concretamente e sta cercando la via giusta per far decollare l’operazione. Da tenere in considerazione anche Gervinho. Decisamente più complicato Olivier Giroud, che il Chelsea non vuole cedere”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini