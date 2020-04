Ceccarini: “Godin ha faticato, possibile si separi dall’Inter. Nodo Icardi”

Godin è arrivato neanche un anno fa, ma al termine della stagione (quando si potrà riprendere) potrebbe lasciare subito l’Inter. Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, ha parlato sia dell’uruguayano sia di Icardi e altri profili.

MERCATO PURE IN PAUSA – “L’Inter sta facendo le sue riflessioni. In difesa si preannunciano novità. Diego Godin in questa stagione ha faticato ed è possibile che le strade si possano anche separare. Nel reparto ad Antonio Conte piace molto anche Alessandro Bastoni, ma è evidente che in caso di partenza dell’uruguaiano serve un altro rinforzo di assoluto livello e qui il nome più caldo resta quello di Marash Kumbulla del Verona. Un altro nodo da sciogliere è relativo a Mauro Icardi. L’Inter è intenzionata a intervenire anche a centrocampo. Su Sandro Tonali la Juventus è in netto vantaggio e per questo Conte vorrebbe Gaetano Castrovilli, ma per la Fiorentina è incedibile. Sarà uno dei punti riferimento viola per il futuro”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini