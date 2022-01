Ceccarini: «Ginter, Inter decisa. Digne? Chelsea avanti ma nerazzurri…»

Niccolò Ceccarini ha analizzato la situazione di mercato legata all’Inter. Sono due i nomi in voga: Ginter e Digne. Entrambi sono uscita rispettivamente dal Borussia Monchengladbach (per giugno) e dall’Everton

LA SITUAZIONE − “Matthias Ginter è invece uno degli obiettivi dell’Inter in vista della prossima estate. Il difensore è in scadenza con il Borussia Monchengladbach e ha già ribadito che non rinnoverà il suo contratto. Per questo a febbraio potrà mettersi d’accordo con un’altra squadra. Marotta e Ausilio, che hanno già preso Onana, sono decisi a cogliere anche questa occasione e sperano di superare la concorrenza. L’Inter intanto sta valutando anche alcune ipotesi per la fascia sinistra. Un giocatore che piace è Digne. Il francese non rientra nei piani tecnici di Benitez e quindi con ogni probabilità lascerà l’Everton già nella sessione di gennaio. Ancora non c’è l’apertura totale ad un prestito. Su di lui però c’è il Chelsea, che deve sostituire l’infortunato Chilwell. Il club inglese in questo momento è in vantaggio ma l’Inter si è fatta sotto. In Italia anche il Napoli ha già fatto un sondaggio”.

Fonte: TMW − editoriale Niccolò Ceccarini