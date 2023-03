Ceccarini: «Futuro Inzaghi? Nome suggestivo, ma andrei su un giovane»

Ceccarini si è concentrato sul futuro di Inzaghi all’Inter. In caso di addio, si valutano due nomi. Uno più suggestivo, l’altro giovane ed emergente

LA SITUAZIONE − In collegamento su Tmw News, canale YouTube, Niccolò Ceccarini ha parlato del futuro di Inzaghi: «Futuro Inzaghi? C’è da vedere come finisce questa stagione. L’Inter è ancora impegnata in Champions League e può andare ai quarti. Inoltre, si sono portati a casa un trofeo e sono in semifinale di Coppa Italia. Se l’Inter vincesse la Coppa Italia e arrivasse seconda in campionato, non penso lo cambierebbe. Stare addosso al Napoli è qualcosa di impossibile per tutti. L’idea di Simeone è suggestiva, però si tu volessi dare un cambio di rotta andrei su un giovane emergente come Thiago Motta».