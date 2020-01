Ceccarini: “Eriksen-Inter ultimi dettagli, da febbraio spazio al futuro”

Condividi questo articolo

Eriksen sarà dell’Inter dopo questo weekend. Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, va anche oltre e parla delle strategie dei nerazzurri per la prossima stagione, con due nomi in particolare.

CHIUSURA – “Ormai è tutto fatto. Piccoli dettagli e Christian Eriksen sarà un giocatore dell’Inter. A inizio settimana il centrocampista danese sarà a Milano per le visite mediche e la firma su un contratto di quattro anni e mezzo. Un’operazione che alla fine all’Inter costerà una cifra vicina ai venti milioni di euro, necessaria per accontentare il Tottenham. Con lui il centrocampo è praticamente sistemato. Poi da febbraio in casa Inter si comincerà a lavorare per il futuro, con Arturo Vidal e Sandro Tonali che restano nel mirino. Dopo Eriksen per completare la campagna acquisti di gennaio adesso ai nerazzurri serve una punta centrale. Con Matteo Politano al Napoli è partito di nuovo l’assalto a Olivier Giroud. L’Inter ha già in mano l’accordo con il giocatore, serve limare la differenza con il Chelsea: balla un milione di euro. Insomma, non sarà un problema. Fernando Llorente resterà invece in azzurro. Intanto per ora non è prevista la partenza di Sebastiano Esposito, che è stato richiesto dal Parma. Tornando a Politano la base dell’accordo finale è sui ventidue milioni di euro, bonus compresi. La formula un prestito oneroso con obbligo di riscatto”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini