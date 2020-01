Ceccarini: “Eriksen-Inter, una comunicazione al Tottenham. Poi cessioni”

Eriksen sembra sempre più avvicinarsi all’Inter, con il Tottenham che deve accettare l’offerta nerazzurra. Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, aggiorna poi su quali siano le altre situazioni per le prossime due settimane.

IL BOTTO – “L’Inter è sempre più vicina a Christian Eriksen. Il giocatore ha già comunicato al Tottenham di volere andare via a gennaio e ha scelto il club nerazzurro. La cena di mercoledì sera tra Giuseppe Marotta e il suo agente ha suggellato definitivamente l’operazione. Ora serve solo limare un po’ la distanza con il club inglese, ma alla fine si chiuderà intorno ai sedici milioni bonus compresi. Eriksen firmerà con l’Inter fino al 2025. Quattro anni e mezzo di contratto a una cifra complessiva di dieci milioni a stagione. Un grandissimo colpo di mercato che permetterà ad Antonio Conte di avere un’arma in più per provare a vincere lo scudetto”.

SPAZIO PER ERIKSEN – “Il lavoro di Marotta e Piero Ausilio non si ferma qui. Sistemato il centrocampo (dove Arturo Vidal resta sempre un’opzione per giugno), ora tutti gli sforzi sono concentrati sugli altri settori. Con Ashley Young l’Inter si è cautelata a sinistra, nel frattempo è partita la trattativa per Victor Moses, che Conte ha già avuto proprio al Chelsea. In tutto questo poi c’e anche l’attacco dove Olivier Giroud è già stato bloccato. Ora Marotta e Ausilio valuteranno la situazione di Matteo Politano, che resta in uscita. Poi comincerà anche la fase due, che è quella delle cessioni. L’Inter sta pensando al futuro di Sebastiano Esposito che con l’acquisto di Giroud avrà ancora meno spazio. La SPAL potrebbe essere una soluzione. In prestito partirà anche Valentino Lazaro, da capire bene quello che potrà accadere con Matias Vecino, che ha richieste soprattutto in Premier League“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini