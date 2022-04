Ceccarini: «De Vrij, il PSG aumenta il pressing! Due vice-Brozovic per l’Inter»

C’è il PSG sulle tracce di de Vrij. Di questo ne parla Ceccarini nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, trovando inoltre due profili segnati dall’Inter per il posto di vice-Brozovic.

I CAMBI DI MERCATO – “L’Inter è sempre alla ricerca di occasioni che possano migliorare ulteriormente la rosa. Tra gli obiettivi, come detto più volte, c’è un vice di Marcelo Brozovic e qui il club nerazzurro valuta vari profili. Alla lista si sono aggiunti anche Gonzalo Villar, di proprietà della Roma e attualmente in prestito al Getafe, e Morten Hjulmand del Lecce, che sta disputando un’ottima stagione in Serie B. In difesa invece è sempre molto probabile la partenza di Stefan de Vrij. L’Inter vorrebbe portare a casa almeno venti milioni di euro. Il PSG negli ultimi tempi sta aumentando il pressing”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini