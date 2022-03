Ceccarini: «De Vrij, l’Inter monetizza. Nuova alternativa a Bremer, poi altri»

De Vrij ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2023 e non è da escludere una sua cessione a fine stagione. Ceccarini, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, fa un nome nuovo per la difesa dell’Inter che si aggiunge a Bremer e non solo.

RICAMBIO IN DIFESA – “L’Inter è in movimento. Ormai è chiaro che il prossimo anno ci saranno inserimenti in ogni reparto. Rimanendo alla difesa la partenza di Stefan de Vrij è sempre più probabile. Il futuro potrebbe essere in Premier League dove ha tanti estimatori. Tenendo conto che ha un solo anno di contratto ancora (fino al 30 giugno 2023), l’Inter cercherà di monetizzare al massino la sua cessione per poi poter reinvestire su un profilo di assoluto livello. L’ideale sarebbe trovare un giocatore nel campionato italiano. Gleison Bremer resta il vero sogno di mercato ma la concorrenza è tanta e i costi sono elevati. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci proveranno comunque. La lista delle alternative è lunga. Di Andreas Christensen e Marcos Senesi abbiamo già detto, a loro c’è da aggiungere Jason Denayer, in forza al Lione“.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini