Ceccarini convinto: «Napoli su Frattesi. Investimento importante»

Niccolò Ceccarini si è pronunciato sulla situazione di mercato di Davide Frattesi, sottolineando le possibili mosse del Napoli per il suo profilo in estate.

IL PUNTO – Niccolò Ceccarini ha dedicato una parte significativa del suo editoriale, pubblicato su TMW, al possibile affondo del Napoli per Davide Frattesi nella sessione estiva di mercato. Il giornalista ha così descritto la situazione di mercato legata al calciatore italiano: «A centrocampo la situazione relativa al rinnovo di Anguissa non registra passi avanti e quindi prende sempre più corpo la possibilità che a fine stagione possa lasciare Napoli. Anche per questo la dirigenza si sta già guardando intorno per inserire un altro giocatore di grande qualità. E una delle idee porta a Davide Frattesi».

Frattesi in orbita Napoli: il profilo economico della trattativa

ESBORSO SIGNIFICATIVO – Ceccarini ha poi proseguito indicando ciò che sarebbe necessario per convincere l’Inter a lasciar partire Frattesi. Nello specifico, come dimostrato dal caso della finestra invernale di calciomercato, i nerazzurri non vorranno ascoltare cifre inferiori a quella richiesta alla Roma: «Il club giallorosso però non si è mai avvicinato alla richiesta di 45 milioni. Per acquistarlo il Napoli sa bene che servirà un investimento importante. Intanto per la difesa è spuntata una nuova pista».