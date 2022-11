Ceccarini: «Chelsea forte su Dumfries, l’Inter ha il sostituto! Su Scalvini…»

Ceccarini ha fatto il punto sul mercato dell’Inter. In uscita potrebbe esserci Dumfries col Chelsea interessato. Ma i nerazzurri hanno già il sostituto. Occhio a Scalvini in difesa. Le sue parole a TMW

SVILUPPI − Le parole nel suo editoriale di Ceccarini sul club nerazzurro: «Il mercato è in fermento e molte squadre stanno iniziando a far capire le loro intenzioni. In casa Inter resta aperta la questione Dumfries, su cui, come detto, il Chelsea è tornato forte e che potrebbe partire per una cifra non inferiore si 40 milioni di euro. L’obiettivo nel caso sarebbe privarsene non prima di giugno. È evidente che il club nerazzurro è consapevole del rischio e per questo ha già cominciato a guardarsi intorno per trovare un eventuale sostituto. Uno dei profili che piace di più è Emerson Royal, che magari potrebbe lasciare il Tottenham alla fine della stagione. E per questo l’Inter sta cercando di capire se esistono possibilità e quanto sarebbe la valutazione del club inglese. Per quanto riguarda invece la difesa, i nerazzurri seguono con grande attenzione Scalvini, utilizzato da Gian Piero Gasperini sia a centrocampo che in difesa. Un giocatore duttile e molto apprezzato da Simone Inzaghi. Marotta e Ausilio lo hanno già messo tra gli obiettivi per la prossima estate. L’Atalanta non vuole cederlo ma di fronte a una grande offerta potrebbe decidere di sedersi al tavolo delle trattative».