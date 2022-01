Ceccarini: «Brozovic rinnova con l’Inter! Ma non è finita: ora tocca a Inzaghi»

Ceccarini dà ormai per fatto il rinnovo di Brozovic con l’Inter, da chiudere in tempi brevi. Secondo il giornalista poi sarà la volta di Inzaghi: queste le sue notizie da TuttoMercatoWeb.

L’ORA DELLE FIRME – “L’Inter viaggia spedita nel futuro. L’arrivo del presidente Steven Zhang ha portato ottime notizie. In questi giorni sono stati sistemati gli ultimi dettagli per i rinnovi di Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, adesso si attende solo l’annuncio ufficiale. E lo stesso vale per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha deciso di rimanere all’Inter ed entro questo mese anche lui firmerà un quadriennale da più di sei milioni di euro a stagione. Non è finita qui perché poi l’Inter inizierà a parlare anche con Simone Inzaghi per allungare il contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023. La società è molto contenta del suo lavoro e si muoverà con decisione anche su questo fronte”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini