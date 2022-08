Ceccarini: «Acerbi, Inter può chiudere in qualsiasi momento! Ecco le cifre»

Niccolò Ceccarini sulle frequenze di TMW Radio ha aggiornato riguardo la situazione legata a Francesco Acerbi (oggi l’incontro tra l’Inter e il suo agente).

IN DIFESA – Niccolò Ceccarini parla della trattativa tra l’Inter e Francesco Acerbi : «Non sarà un problema trovare l’accordo tra Francesco Acerbi e i nerazzurri. La Lazio ha dato l’OK al prestito oneroso di 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. L’Inter può chiuderla in qualsiasi momento, ma aspettano qualche altra possibilità diversa come Manuel Akanji che ancora è sotto contratto con il Borussia Dortmund e dovrà rinnovare. Acerbi in tal senso è molto più semplice e Simone Inzaghi lo vuole. L’operazione doveva chiudersi già ieri».