Ceballos cerca il rilancio, Inter pista gradita: vice-Brozovic per Inzaghi – TS

Ceballos dopo l’esperienza sfortunata all’Arsenal, chiede la cessione al Real Madrid e vuole rilanciarsi altrove. Secondo TuttoSport, l’Inter è una pista gradita dal giocatore. Per Simone Inzaghi lui può essere il vice-Brozovic per la prossima stagione.

VICE-BROZOVIC – L’Inter e Piero Ausilio seguono con molto interesse le vicende di mercato legate a Madrid. In uscita Dani Ceballos che, dopo l’esperienza sfortunata all’Arsenal, all’età di 25 anni vuole rilanciarsi, e Milano è una soluzione che intriga il giocatore. La scorsa settimana il Direttore Sportivo nerazzurro è stato a Madrid per seguire i quarti di ritorno di Champions League (Real Madrid-Chelsea e Atletico Madrid-Manchester City), ma soprattutto per sondare il terreno con i dirigenti e intermediari su possibili offerte per i big nerazzurri. Ceballos, in uscita dal Real Madrid, è considerato un “tuttocampista”, e con i blancos non è riuscito mai ad ambientarsi del tutto. Simone Inzaghi dal canto suo è alla ricerca di un vice di Marcelo Brozovic in vista della prossima stagione e lo spagnolo potrebbe essere una soluzione, dato che lui stesso gradisce Milano come prossima destinazione.

Fonte: TuttoSport – Masini e Mazzara

