Cavani, ritorno di fiamma Napoli complica i piani Inter: le ultime – L10S

Si chiama Napoli il nuovo ostacolo per l’Inter nella corsa a Edinson Cavani, attaccante in scadenza di contratto con il PSG

SFIDA – Secondo quanto riportato da Le10Sport.com, l’Inter non dovrebbe far fronte solo all’Atletico Madrid per aggiudicarsi Edinson Cavani. Infatti sarebbe spuntata un’altra concorrente nella sfida per l’attaccante uruguaiano, in scadenza di contratto con il PSG. La pretendente in questione sarebbe una grande ex del centravanti, vale a dire il Napoli. Il club azzurro avrebbe avviato contatti con l’entourage della punta in prospettiva di un possibile ritorno all’ombra del Vesuvio. In questo senso la società di Aurelio De Laurentiis sarebbe disposta a mettere sul piatto del giocatore un bel contratto. Insomma la squadra partenopea avrebbe intenzioni serie per raggiungere il sì del calciatore. E proprio su un aspetto, quello economico, dove finora i nerazzurri non sarebbero riusciti a raggiungere l’intesa con il sudamericano.