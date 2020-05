Cavani-PSG sempre più lontani: rinnovo mai trattato! Inter più vicina? – LP

Cavani sembra allontanarsi sempre di più dal Paris Saint-Germain che è a un passo dal riscatto di Icardi (vedi articolo). Secondo Le Parisien, l’eventuale rinnovo di contratto dell’attaccante uruguaiano non è mai stato trattato. Inter più vicina?

AUREVOIR – Edinson Cavani ogni ora che passa si allontana sempre di più dal Paris Saint-Germain e dalla Francia. L’attaccante uruguaiano ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2020 e il suo eventuale rinnovo non è mai stato nei pensieri del club parigino, nonostante i rumors che volevano il Matador disposto ad abbassarsi l’ingaggio pur di rimanere. Secondo Le Parisien, la permanenza di Cavani non è mai stata nei piani dei Campioni di Francia.

Sulle tracce dell’ex Napoli c’è l’Inter, che ha già iniziato a lavorare per sostituire Lautaro Martinez, sempre più tentato dal Barcellona. Cavani piace anche in Brasile, Inghilterra e Spagna, dove però l’Atletico Madrid sembra aver cambiato obiettivo (vedi articolo). Ciò che al momento è certo è che il suo tempo all’ombra della Tour Eiffel è finito.

Fonte: leparisien.fr – Julien Panafieu