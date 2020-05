Cavani prende tempo: prima di decidere il futuro vuole la Champions – TS

“Tuttosport” spiega che Cavani non ha fretta di decidere il suo futuro e in particolare vuole prima giocare la Champions League.

ATTESA CHAMPIONS – Inter-Cavani, prima al Champions. E non parliamo della qualificazione alla prossima, ma di quella attuale che la Uefa vuole portare a termine ad agosto. Che vede ancora in gioco il Psg. Il contratto dell’uruguaiano è in scadenza a giugno e lui non ha ancora preso una decisione sul futuro. Ma pare voglia decidere quando la stagione finirà. Oggi il club parigino è fermo, ma il 22 giugno prossimo la squadra si ritroverà per prepararsi alla Champions e alla ripresa della Ligue1, fissata per il 22 agosto.

PROBLEMA INTER – Evidente che tale scadenza cozzi con i programmi del club nerazzurro. L’Inter ha bisogno di certezze visto che della sua rosa offensiva ad oggi solo Lukaku è certo di rimanere. Aspettare la decisione di Cavani fino ad agosto inoltrato è un lusso che non ci si può permettere.

COPPA CHIAVE – Cavani dal canto suo non ha fretta perché sa bene che il prossimo sarà l’ultimo contratto vero della sua carriera. Per ora ha deciso di non svernare in campionati esotici, ma vuole attendere l’esito della Champions League. Vincendola potrebbe fare una scelta di vita. Senza potrebbe optare per un club che gli dia la possibilità di giocarsela. La vera rivale dell’Inter in quest’ottica è l’Atletico Madrid.