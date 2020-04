Cavani offerto all’Inter, Marotta valuta il colpo ma attenzione al PSG – GdS

Secondo quanto riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport” gli agenti di Edinson Cavani, in scadenza con il Paris Saint-Germain, hanno proposto l’attaccante all’Inter. Beppe Marotta valuta il colpo a zero ma il club parigino potrebbe proporre il rinnovo.

COLPO A ZERO – Anche Edinson Cavani rientra nella categoria di attaccanti da poter ingaggiare a parametro zero, così come Dries Mertens e Olivier Giroud. L’attaccante uruguaiano in scadenza con il Paris Saint-Germain è stato proposto all’Inter, che non ha risposto di no. Beppe Marotta, secondo quanto riportato dalla rosea, valuta il colpo, e c’è la volontà di sostituire Alexis Sanchez in vista della prossima stagione. Cavani inoltre piace molto ad Antonio Conte, che in passato lo ha inseguito alla Juventus prima ancora del Chelsea. Ma attenzione al Paris Saint-Germain: il club è pronto a offrire un prolungamento del contratto per i prossimi due anni e a cifre più basse (guadagna 12,5 milioni stagionali), questo potrebbe compromettere anche il possibile riscatto di Mauro Icardi.