Cavani, non solo Inter e Atletico Madrid: si fa avanti anche il Newcastle – TS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato da “Tuttosport” oggi, anche il Newcastle sarebbe sulle tracce di Edinson Cavani in vista della prossima sessione di mercato.

ANCHE IL NEWCASTLE – Su Edinson Cavani per l’Inter non ci sarà solo la concorrenza dell’Atletico Madrid: anche il Newcastle del nuovo proprietario Mohammad Bin Salman si sarebbe fiondato sull’attaccante uruguaiano, così come anche su Gareth Bale, prossimo al divorzio dal Real Madrid. Newcastle scatenato sul mercato e non solo: per la panchina contatti con Mauricio Pochettino e l’ex Inter Rafa Benitez (sarebbe un ritorno).

Fonte: Tuttosport.