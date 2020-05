Cavani, non solo Inter: altri quattro club. Decisione a fine stagione

Secondo quanto scrive ESPN, non c’è solo l’Inter su Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano lascerà infatti il PSG a fine stagione a parametro zero e sono diversi i club interessati a lui. La decisione, però, arriverà soltanto a stagione conclusa.

DECISIONE DA ATTENDERE – Mentre il PSG lavora per riscattare Mauro Icardi dall’Inter (vedi articolo), i nerazzurri provano a rinforzare l’attacco con l’arrivo di Edinson Cavani, in scadenza di contratto proprio con il club parigino. I nerazzurri avrebbero già pronto un accordo per tre stagioni da proporre all’attaccante uruguaiano, ma quest’ultimo non vuole affrettare la propria decisione. Diversi sono i club interessati alle sue prestazioni: l’Atletico Madrid di Diego Simeone (già vicini al giocatore nel mercato di gennaio), il Newcastle, il Boca Juniors e l’Inter Miami. La decisione del giocatore, però, arriverà soltanto a stagione conclusa.