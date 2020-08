Cavani, niente Inter! Va al Benfica: ecco i tempi. Arrivano conferme

Cavani è stato a lungo accostato all’Inter nelle ultime settimane sul mercato. La punta era anche nel mirino di Roma e Atletico Madrid, ma a questo punto il Benfica è nettamente in vantaggio sulla concorrenza. Record spinge per la chiusura dell’affare in tempi brevi

NIENTE ITALIA – Edinson Cavani è un profilo accostato costantemente ai club italiani e in particolare all’Inter in tempi recenti. I nerazzurri, però, dopo la permanenza di Sanchez si erano ormai dileguati. E’ entrato prepotentemente in gioco il Benfica che è pronto a chiudere l’operazione. Secondo le ultime indiscrezioni, l’affare dovrebbe chiudersi nella prossima settimana. Conferme anche nelle ultime ore e nessuna smentita dai protagonisti del colpo.