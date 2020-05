Cavani-Inter, Atletico Madrid molla e passa al piano B: obiettivo in Serie A!

Cavani sembra essere destinato all’Inter qualora Lautaro Martinez accettasse la corte del Barcellona. Secondo “sportmediaset.it”, l’Atletico Madrid, che a gennaio andò vicinissimo all’attaccante del Paris Saint-Germain, cambia obiettivo e guarda alla Serie A. Di seguito i dettagli

PIANO B – Edinson Cavani e l’Inter sembrano davvero molto vicini. L’attaccante uruguaiano, che ha un contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain, potrebbe giungere alla corte di Antonio Conte dopo il trasferimento all’Atletico Madrid saltato lo scorso gennaio. Il club spagnolo, scoraggiato dal serio interesse nerazzurro per Cavani, ha deciso di cambiare obiettivo e attuare il piano B. Diego Simeone guarda alla Serie A e punta Duvan Zapata dell’Atalanta. Non sarà facile strappare il centravanti colombiano alla famiglia Percassi, che non a caso ha valutato il suo cartellino non meno di 60 milioni di euro.

Fonte: sportmediaset.it