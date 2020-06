Cavani-Inter, affare vivo: riflessioni in corso. Lautaro Martinez: no a 111 mln

Cavani e Lautaro Martinez potrebbero essere nomi importanti in ottica mercato nei prossimi mesi per l’Inter. Fabrizio Romano negli studi di SkySport24 ha fatto il punto della situazione sul giro di attaccanti. Di seguito le ultime novità

CHI VIENE E CHI VA – Ci sono stati dei contatti tra Edinson Cavani e l’Inter diverse settimane fa. Non è un discorso caldissimo o in chiusura, ma ci sono riflessioni da entrambe le parti in causa. L’attaccante ha tantissime offerte e sta riflettendo tra le tante proposte ricevute: al momento non c’è alcun accordo. Per quanto riguarda Lautaro Martinez, il Barcellona non ha intenzione di pagare i 111 milioni della clausola rescissoria. Gli spagnoli hanno offerto tantissime contropartite ai nerazzurri, ma al momento non c’è accordo. La trattativa esiste ma non c’è accordo. Si parla di una possibile offerta formata da una parte economica da circa 90 milioni e una contropartita.