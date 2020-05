Cavani-Inter, affare vivo. Corsa a 3, ma spingono in 2. Trattativa lunga

Cavani potrebbe diventare un obiettivo caldo per il mercato dell’Inter nelle prossime settimane. I nerazzurri tengono in piedi la pista che porta all’attaccante ex Napoli, in uscita dal PSG. I nerazzurri, però, non sono soli: attenzione a Newcastle e Atletico Madrid, come riporta “La Gazzetta dello Sport”

CORSA A TRE – Il futuro di Edinson Cavani non è ancora chiaro e probabilmente non lo sarà ancora per alcune settimane. La Rosea sottolinea, riprendendo anche rumors francesi, come l’Inter sia in contatto da diverso tempo con la punta. Di recente, però, si è inserito anche il Newcastle che ha intenzione di farne un simbolo del nuovo corso. L’Atletico Madrid, invece, appare un rumors antico, ma resta comunque in corsa. L’attaccante ha comunque intenzione di presentarsi in raduno con il PSG il 22 giugno e decidere con calma dove proseguirà la sua carriera. Intanto Inter e PSG continuano a parlare anche del futuro di Icardi (qui le ultime).