Cavani il nome nuovo per sostituire Sanchez? Conferme dall’Inghilterra

L’Inter prende questa pausa per le nazionali come il pane e se la tiene stretta in vista della sfida contro la Juventus del 3 aprile. Un periodo che servirà per ricaricare le pile e resettare. Intanto si susseguono le notizie di calciomercato. L’ultimo nome affiancato ai nerazzurri è Edinson Cavani.

RIMPIAZZO – L’Inter nella prossima estate è pronta a salutare molti calciatori e attuare una piccola rivoluzione. L’obiettivo è quella di alleggerire il monte ingaggi liberandosi, tra gli altri, di Sanchez e Vidal. Per quanto riguarda il Nino Maravilla, l’Inter sembra avere già un po’ di nomi pronti. Tra questi, come riporta il Daily Mail in Inghilterra, c’è anche Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano ex Napoli e Psg, ora al Manchester United, lascerà i Red Devils a fine anno. Per i media inglesi Cavani è uno dei nomi per sostituire Sanchez all’Inter. 35 anni per l’uruguaiano, sarebbe l’uomo giusto per rinforzare l’Inter?

Fonte: Daily Mail