Cavani eterno indeciso, l’Inter ha paura di rimanere scottata – TS

“Tuttosport” sottolinea come il futuro di Cavani sia nebuloso principalmente per colpa sua. L’Inter è in attesa.

DOPO LA CHAMPIONS – Il primo obiettivo dell’Inter per l’attacco risponde al nome di Edinson Cavani. Anche per il suo status di svincolato, che semplifica molto il discorso. Gli umori di Cavani però sono piuttosto ondivaghi. E di questo Marotta sarebbe già stato informato. La voglia di rimandare ogni decisione dopo la Champions era già emersa, e già questo è un problema visto che per questa stagione parliamo di agosto inoltrato. Ma negli ultimi giorni il ragazzo sarebbe andato anche oltre.

SCELTA DI VITA – Cavani sarebbe molto combattuto sul fatto che la sua avventura a Parigi sia effettivamente conclusa. Malgrado l’annuncio di Icardi. Più che una questione di soldi si tratta di una scelta di vita. L’uruguaiano dovrà firmare l’ultimo contratto importante della carriera e col Mondiale 2022 all’orizzonte non vuole sbagliare. Più che la concorrenza di Newcastle e Atletico Madrid preoccupa questo stato di incertezza costante che mostra sia il Matador che chi ne cura gli interessi. L’Inter non vuole rimanere scottata.